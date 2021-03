Exposition dédiée à Gatignol et Schwartz, du 23 février au 27 mars 2021 Galerie Daniel Maghen, 23 février 2021-23 février 2021, Paris.

La [galerie Daniel Maghen](https://www.danielmaghen.com/fr/index.htm) a le plaisir de consacrer une [exposition](https://www.danielmaghen.com/fr/exposition-gatignol-et-schwartz-du-23-fevrier-au-20-mars-2021_e195.htm) à deux dessinateurs de bande dessinée exceptionnels : Bertrand Gatignol avec sa série « Les Ogres-Dieux » (éd. Soleil) et Olivier Schwartz avec « Atom Agency » (éd. Dupuis), du 23 février au 27 mars 2021.

« Les Ogres-Dieux », cette fable médiévale fantastique en quatre tomes imaginée par Hubert (scénariste de « Peau d’Homme »), met en lumière l’immense talent graphique de Bertrand Gatignol. Une dynastie d’Ogres règne en maître sur le monde des Hommes. Loin d’être de taille à les affronter, les humains sont devenus leurs serviteurs et même leur nourriture. Il fallait du génie pour mettre en scène ce récit. Jouant sans cesse sur différentes échelles, Bertrand Gatignol donne vie à un monde de géants, inventant les architectures les plus vertigineuses, des personnages féroces de toutes tailles, des décors somptueux… Pour cette toute première exposition à la galerie Daniel Maghen, Bertrand Gatignol a décidé de revenir aux pinceaux. Habitué des outils numériques, il reprend les plus belles planches et couvertures originales des tomes 1 et 2 pour les proposer en version traditionnelle, et présente les planches originales des tomes 3 et 4. Il dévoile ainsi une soixantaine d’originaux d’une qualité exceptionnelle avec un encrage au trait tout en finesse, allié à de majestueux aplats noirs et gris. L’exposition rend aussi hommage au talent et à l’imaginaire sans limite d’Hubert, décédé en 2020.

Après avoir animé les aventures du célèbre Spirou (« Le Groom vert-de-gris », « La Femme-léopard » et « Le Maître des hosties noires »), Olivier Schwartz et Yann ressuscitent la tradition du polar noir avec leur série « Atom Agency ». Dialogues truculents, argot d’après-guerre, Olivier Schwartz donne vie aux aventures du détective privé Atom et nous transporte dans l’atmosphère du Paris des années 50 dans la diaspora arménienne. Son style graphique se déploie dans de superbes planches noir et blanc à l’encrage impeccable et au découpage millimétré. L’exposition présente une soixantaine d’originaux, dont des planches originales, des couvertures, des illustrations couleurs et noir et blanc de la série, mais aussi des originaux issus des trois albums de Spirou. C’est l’occasion d’admirer le dessin exceptionnel d’un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération.

HOMMAGES À LA SERIE LES OGRES-DIEUX

À l’occasion de l’exposition, une vingtaine d’artistes rendent hommage aux « Ogres-Dieux » de Bertrand Gatignol et Hubert, à travers une série d’illustrations originales inédites et un objet (couteau) inspirés de l’univers, et signés par : Virginie Augustin, Guillaume Bianco, Paul Burckel, Arthur de Pins, Laurent Gapaillard, Armel Gaulme, Gaëlle Hersent, Benjamin Kamon, Clément Lefèvre, Patricia Lyfoung, Marion Montaigne, Anne Montel, Jérémie Moreau, Willy Ohm, Philippe Pochep, Lionel Richerand, Ruppert & Mulot, Olivier Vatine, Bastien Vivès et Zanzim.

