Exposition “Décryptons l’information” Granville, 3 mars 2022, Granville.

Exposition “Décryptons l’information” Granville

2022-03-03 – 2022-04-02

Granville Manche

Cette exposition permet de comprendre comment fonctionne le système médiatique en France, quels en sont les actrices et acteurs, quels en sont les enjeux démocratiques, pour pouvoir devenir plus actifs dans leur rapport à l’information.

Elle met en valeur de nombreuses sources d’information indépendantes et critiques et donne des pistes pour agir en tant qu’usager·ère, afin d’améliorer la qualité de l’information et défendre la liberté d’informer.

Horaires d’ouverture.

mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/bibliotheque-numerique-carnaval-de-granville

Granville

