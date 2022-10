Exposition : Découvrez la Villa Gallo-Romaine des Couvents Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Capitole Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Exposition gratuite. Ouverture de 15h à 18h. Session dédiées aux scolaires du 17 au 21 octobre. L’association « Les Vieilles Pierres » vous propose une très intéressante découverte de l’époque gallo-romaine dans notre région, à partir de l’exemple d’une villa de cette époque, située sur la commune de La Chapelle – Montbrandeix, la « Villa des Couvents ».

Ce site archéologique, découvert il y a quelques années, a fait depuis, l’objet de nombreuses campagnes de fouilles et de recherches.

L’association rochechouartaise vous propose de découvrir les fruits de ses travaux et investigations à travers notamment la présentation d’une maquette, d’objets, de panneaux explicatifs… A découvrir ! A propos de la Villa des Couvents.

Le site des Couvents est méconnu du grand public. Il est pourtant mentionné dans la littérature locale par l’abbé Leclerc (1834-1920) à la fin du XIXème siècle. Il faut attendre les années 1970-1980 pour que le site soit véritablement redécouvert et fouillé. Une longue campagne de fouilles a été menée de 1969 à 1979 par une équipe de bénévoles du Touring-Club de France dirigée par M. Dupuy. Le site est d’ailleurs classé aux Monuments Historiques depuis 1979. En 2013, à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Vieilles Pierres et Patrimoine Rural de Saint-Bazile avait désherbé l’intégralité du site. Les visiteurs avaient pu redécouvrir la villa et ses nombreuses pièces.

Aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail, retraçant probablement plusieurs siècles d'occupation du site, des Lémovices à la fin de l'Empire Romain, qui est présenté au Capitole.

