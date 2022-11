EXPOSITION DÉCORS D’AUTOMATES ‘LA FORÊT FANTASTIQUE DU PÈRE NOËL’ Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

2022-12-01 07:00:00 – 2023-01-06 22:30:00

Meuse Revigny-sur-Ornain Exposition de décors d’Automates « La forêt Fantastique du Père Noël ». Voilà 11 ans que la Communauté de commune du pays de Revigny (COPARY) propose cette animation incontournable au Pays de Revigny. L’exposition est constituée d’un décor avec une petite vingtaine d’automates (de 0,50m à 1m70) avec le Père Noël et son traineau avec rennes, la fabrique des jouets, ainsi que les animaux de la forêt (ours, cerfs…) et des maisonnettes avec sapins sous la neige. La magie de noël est bien là.

A partager en famille pour le plaisir des petits et des grands, durant les fêtes de fin d'année. Visible gratuitement de la rue, dans les vitrines de l'Espace Culturel de la COPARY à Revigny-sur-Ornain (60 m²).
culture@copary.fr +33 3 29 78 79 92 http://www.copary.fr/

