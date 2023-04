Exposition « Decoro » Galerie Guillaume Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pour ses 20 ans, la Galerie Guillaume invite quatre commissaires pour un programme d’expositions tout au long de l’année. « Il est des artistes aujourd’hui dont la peinture conjugue la précision conceptuelle, la quête de l’illusion qui traverse le sujet et le dépasse pour se fixer sur le geste de l’artiste, l’épanchement de la matière, la dimension monumentale. Leurs intentions poétiques forgent leurs propres symboles : elles ne transigent pas avec les rapports d’harmonie, avec l’espace, l’architecture, dans un dialogue sans frontières avec les lieux qui accueillent ou accueilleront l’œuvre. […] À l’invitation de Guillaume Sébastien, pour les 20 ans de sa galerie, nous avons convié des tableaux de Christian Bonnefoi, Philippe Borderieux, Emna Daoud, Jérémie Lenoir, Najia Mehadji et Jean-François Rauzier dont les œuvres sont prises dans les courants des signes, des paysages, des objets déployés. Artistes de la galerie mais aussi artistes invités qui font l’admiration du maître des lieux, chacune de leurs œuvres, par la relation à l’espace construit, est un ADN spirituel. » Alain Tapié, commissaire de l’exposition Galerie Guillaume 32 rue de Penthièvre 75 008 Paris Contact : https://www.galerieguillaume.com https://www.galerieguillaume.com

©Galerie Guillaume Jean-François Rauzier, Schussenried Bibliothek, 2022, photographie, 120 x 200cm

