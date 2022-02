Exposition “Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes” Maison de Justice et du Droit de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Exposition “Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes” Maison de Justice et du Droit de Roubaix, 1 mars 2022, Roubaix. Exposition “Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes”

du mardi 1 mars au mercredi 16 mars à Maison de Justice et du Droit de Roubaix

Présentation de l’exposition de l’Association Ecvf (Élu·es contre les violences faites aux femmes) intitulée « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes ». Remettre en cause ces idées reçues permet de mettre en lumière la réalité des violences sexistes et sexuelles ainsi que leur caractère structurel dans le système patriarcal. Cette démarche s’avère être un préalable incontournable à la construction d’une politique publique. Cette exposition reprend 7 idées reçues sur les violences faites aux femmes, les illustre et les déconstruit à l’aide de données chiffrées et de textes.

Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale des Femmes Maison de Justice et du Droit de Roubaix 71 avenue de Verdun, 59100 Roubaix Roubaix Est Nord

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T11:45:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T11:45:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T11:45:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T11:45:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T11:45:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T11:45:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T11:45:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T11:45:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T11:45:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T11:45:00;2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T17:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T11:45:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T11:45:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:00:00

