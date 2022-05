EXPOSITION : DÉCONNEXION Château-Gontier-sur-Mayenne, 3 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Pour marquer l’évolution de son usage, la photographe s’amuse à remplacer le smartphone par la cabine téléphonique, dans des situations de la vie quotidienne. Elle met ainsi en lumière la place disproportionnée qu’il a pris dans nos existences. L’idée est de donner à voir l’absurdité du monde contemporain piégé par l’emprise d’une connexion constante et qui a, paradoxalement, pour conséquence l’isolement des êtres.

Depuis 20 ans, Stéphanie Lacombe illumine de son regard facétieux et bienveillant le quotidien des français dans leur intérieur, les vies solitaires. Ce projet s’inscrit pleinement dans sa constante recherche de la place de l’humain dans un monde standardisé et formaté.

Exposition visible aux heures d’ouverture du cloître des Ursulines du lundi au samedi de 09h30 à 18h et le dimanche de 10h à 17h30.

Exposition «déconnexion» [définition: état de ce qui est déconnecté.] Projet photographique autour d’une cabine téléphonique par Stéphanie Lacombe dans le cloître des Ursulines.

