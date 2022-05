Exposition déco, peintures de The Sister’s

Exposition déco, peintures de The Sister’s, 14 août 2022, . Exposition déco, peintures de The Sister’s

2022-08-14 – 2022-08-21 Exposition. Objets de décoration, boîte de sardines détournées, The Sister’s s’amusent en créant de jolies œuvres colorées qui raviront petits et grands. Au local de la cale principale de Saint-Martin-de-Bréhal. Entrée libre. Exposition. Objets de décoration, boîte de sardines détournées, The Sister’s s’amusent en créant de jolies œuvres colorées qui raviront petits et grands. Au local de la cale principale de Saint-Martin-de-Bréhal. Entrée libre. Exposition. Objets de décoration, boîte de sardines détournées, The Sister’s s’amusent en créant de jolies œuvres colorées qui raviront petits et grands. Au local de la cale principale de Saint-Martin-de-Bréhal. Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville