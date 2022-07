Exposition « Déchets d’oeuvres » de Vérône Aire-sur-l’Adour, 9 juillet 2022, Aire-sur-l'Adour.

Exposition « Déchets d’oeuvres » de Vérône

Médiathèque d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour Landes

2022-07-09 – 2022-07-27

Aire-sur-l’Adour

Landes

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux dans mes yeux… »

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux à mes yeux…mais comment vous en convaincre ? Par des œuvres expérimentales… des « Déchets d’œuvres » !

Par ses installations spectaculaires et l’exploitation du déchet, l’artiste revisite les œuvres de grands maitres et questionne les canons de l’esthétique. Son cheminement singulier dans l’histoire de l’art, de Léonard de Vinci à Carlo Sarrabezolles, invite, petits et grands, à poser un regard neuf sur la place des chefs d’œuvre dans notre humanité. Cette exposition est aussi l’occasion pour l’artiste militante de sensibiliser les visiteurs à la surconsommation.

Un jeu d’enquête permettra de compléter la visite.

Artiste en herbe, Vérône montre dès son plus jeune âge un intérêt pour l’insolite, la découverte et l’expérience.

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux dans mes yeux… »

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux à mes yeux…mais comment vous en convaincre ? Par des œuvres expérimentales… des « Déchets d’œuvres » !

Par ses installations spectaculaires et l’exploitation du déchet, l’artiste revisite les œuvres de grands maitres et questionne les canons de l’esthétique. Son cheminement singulier dans l’histoire de l’art, de Léonard de Vinci à Carlo Sarrabezolles, invite, petits et grands, à poser un regard neuf sur la place des chefs d’œuvre dans notre humanité. Cette exposition est aussi l’occasion pour l’artiste militante de sensibiliser les visiteurs à la surconsommation.

Un jeu d’enquête permettra de compléter la visite.

Artiste en herbe, Vérône montre dès son plus jeune âge un intérêt pour l’insolite, la découverte et l’expérience.

+33 5 58 51 34 04

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux dans mes yeux… »

« Le rebut, le cassé, le moche sont si beaux à mes yeux…mais comment vous en convaincre ? Par des œuvres expérimentales… des « Déchets d’œuvres » !

Par ses installations spectaculaires et l’exploitation du déchet, l’artiste revisite les œuvres de grands maitres et questionne les canons de l’esthétique. Son cheminement singulier dans l’histoire de l’art, de Léonard de Vinci à Carlo Sarrabezolles, invite, petits et grands, à poser un regard neuf sur la place des chefs d’œuvre dans notre humanité. Cette exposition est aussi l’occasion pour l’artiste militante de sensibiliser les visiteurs à la surconsommation.

Un jeu d’enquête permettra de compléter la visite.

Artiste en herbe, Vérône montre dès son plus jeune âge un intérêt pour l’insolite, la découverte et l’expérience.

Vérône

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-07-01 par