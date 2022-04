EXPOSITION DECHETS D’OEUVRE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

EXPOSITION DECHETS D’OEUVRE Pornic, 13 août 2022, Pornic. EXPOSITION DECHETS D’OEUVRE Place Macé Maison des Arts Pornic

2022-08-13 – 2022-08-13 Place Macé Maison des Arts

Pornic Loire-Atlantique Créations à base de matériaux recyclés, détournés et incongrus. Mon univers est fait de petits riens. des bouchons, boites de conserve, cannettes, capsules café, fil de fer, bois palettes, bois flotté, le tout récupéré sur les plages, les chantiers et bords de route. “comme une pie, je ramasse tous les petits trésors abandonnés”. Là où certains voient des déchets inintéressants, je vois une invitation à libérer l’imagination pour créer du beau. Exposition de photographies de Valérie Henault. +33 2 40 82 31 11 Créations à base de matériaux recyclés, détournés et incongrus. Mon univers est fait de petits riens. des bouchons, boites de conserve, cannettes, capsules café, fil de fer, bois palettes, bois flotté, le tout récupéré sur les plages, les chantiers et bords de route. “comme une pie, je ramasse tous les petits trésors abandonnés”. Là où certains voient des déchets inintéressants, je vois une invitation à libérer l’imagination pour créer du beau. Place Macé Maison des Arts Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Place Macé Maison des Arts Ville Pornic lieuville Place Macé Maison des Arts Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

EXPOSITION DECHETS D’OEUVRE Pornic 2022-08-13 was last modified: by EXPOSITION DECHETS D’OEUVRE Pornic Pornic 13 août 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique