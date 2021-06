Nailloux Nailloux Haute-Garonne, Nailloux EXPOSITION DECEPTION A L’ESCAL Nailloux Nailloux Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nailloux Haute-Garonne Nailloux Haute-Garonne Alain Josseau interpelle l’image sous tous ses modes – son inflation, son instrumentation, ses détournements, ses plagiats, sa mise en abîme. Images de l’image de l’image – photographiées, filmées, zoomées, dessinées, peintes – autant de figures sémantiques qu’Alain Josseau scrute, parodie ou embellit, expose.

Venez le rencontrer lors du vernissage le vendredi 2 juillet à 19h

Profitez de son exposition affiché à Nailloux du samedi 3 juillet au samedi 16 octobre à l’ENTRACTE de l’ESCAL. Vous pouvez les contacter par mail : mediatheque-nailloux@outlook.fr ou par téléphone au : 05 34 66 10 46 Cette exposition par Alain Josseau ne risque pas de vous décevoir… mediatheque-nailloux@outlook.fr +33 5 34 66 10 46 Alain Josseau interpelle l’image sous tous ses modes – son inflation, son instrumentation, ses détournements, ses plagiats, sa mise en abîme. Images de l’image de l’image – photographiées, filmées, zoomées, dessinées, peintes – autant de figures sémantiques qu’Alain Josseau scrute, parodie ou embellit, expose.

