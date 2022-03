Exposition “Décalcomanies” Mairie du 7ème arrondissement – Salle Béatrice Hodent de Broutelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition “Décalcomanies” Mairie du 7ème arrondissement – Salle Béatrice Hodent de Broutelles, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 12 mai 2022 au mercredi 18 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h00

gratuit

« Au cours des voyages, des traces indélébiles … des moments où l’ordinaire devient extraordinaire avec l’instantané comme fil conducteur. » Avec une formation agricole en poche, rien ne prédestinait Ludovic Coudray à la publicité et encore moins à l’univers de la photographie. L’exposition de Yann Arthus Bertrand « la terre vue du ciel » sur les grilles du jardin du Luxembourg en 2000 fût le point de départ, un déclic. Optant pour le trekking, il part à la recherche de paysages extraordinaires et de situations hors normes. Puis, à l’ombre de cette passion, la photographie s’impose tout naturellement pour guider ensuite ses destinations. Avec le temps, l’enchaînement des périples, les rencontres, les échanges, l’humain a pris une place prépondérante pour devenir pratiquement exclusive au travers des scènes de vie et des portraits. 20 ans plus tard, 25 destinations, 5 appareils photos, des heures de marche, des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de milliers de clichés rangés dans son armoire à « Décalcomanies ». 7 paysages + 8 portraits + 15 scènes de vie = 30 Décalcomanies L’équation de cette exposition a une logique mathématique impossible, elle est constituée d’une mosaïque d’instants simples, anodins, uniques de différents endroits du monde. Ensemble, ces émotions passées, imprimées s’additionnent et deviennent un voyage… Une randonnée virtuelle dans un pays imaginaire à 13 côtés dont la géométrie polychrome a pour langage commun l’authenticité. Les 13 destinations présentées : Bolivie, Pérou, Equateur, Brésil, Inde / Ladakh, Madagascar, Tanzanie / Zanzibar, Mauritanie, Namibie, Ethiopie, Népal, Sri Lanka, Birmanie. Mairie du 7ème arrondissement – Salle Béatrice Hodent de Broutelles 116, rue de Grenelle Paris 75007 Contact : https://www.facebook.com/Ludoviccoudrayphotographie/?ref=pages_you_manage Expo;Photo

