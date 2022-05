Exposition « D’eau et de pierre, lithographies et dessins de Nina Maller” Ussel Ussel Catégories d’évènement: 19200

Ussel

Exposition « D'eau et de pierre, lithographies et dessins de Nina Maller" Ussel, 7 juin 2022, Ussel.
12 Rue Michelet Ussel

2022-06-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-30 18:00:00 18:00:00

12 Rue Michelet Ussel 19200 Ussel
A la galerie d'exposition du musée, du mardi au samedi de 14h à 18h
Gratuit

La résidente à l'atelier de lithographie du musée nous présente le résultat de ses travaux réalisés durant l'été 2021. Évadez-vous dans ses paysages japonisants monochromes aux reliefs montagneux ou dans les fonds marins…

Gratuit 12 Rue Michelet Ussel

