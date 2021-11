Villeneuve-d'Ascq Centre social Roger Salengro Nord, Villeneuve-d'Ascq [EXPOSITION/DÉAMBULATION] LE BAL DES MASQUÉS Centre social Roger Salengro Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Les masques seront exposés sur les murs du Centre Social Roger Salengro et, si la météo le permet, une déambulation dans le quartier avec les masques sera organisée en partant du centre social le samedi 20 novembre à 14h. Entrée libre. _Organisé par le Centre Socio-Culturel Roger Salengro_ _Métro ligne 1 Fives / Bus arrêt Wagner ou Bourge / V’lille Fives ou Stade Ballet_ _Programme complet du Festival des Solidarités Internationales sur_ [_[https://reservations.lille.fr/event/fsi](https://reservations.lille.fr/event/fsi)_](https://reservations.lille.fr/event/fsi)

Partez à la découverte du monde à travers une exposition de masques de différents pays, réalisés en amont, à partir de matériaux de récupération, afin de favoriser le développement durable Centre social Roger Salengro 4 Rue Massenet, Lille Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

