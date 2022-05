EXPOSITION DE YANN QUÉMÉNEUR, 19 juillet 2022, .

EXPOSITION DE YANN QUÉMÉNEUR

2022-07-19 – 2022-07-10

Amoureux de la Bretagne, cet artiste joue des couleurs et des formes pour créer son propre univers. nLa Bretagne est, pour Yann Quéméneur, une véritable source d’inspiration en raison de la multitude de ses possibles. nÀ la fois réelle et imaginaire, rude et attendrie par le temps, cette région invite aux horizons lointains et joue un rôle de port, voire de refuge, pour les voyageurs. Poétique et rêveuse, la Bretagne est porteuse de thèmes universels. Je peins des œuvres à la fois figuratives et résolument modernes. nPar un jeu de lignes, je transforme la réalité pour ouvrir des espaces de poésie. nC’est une peinture sincère positive et énergique. En plus de la force et des histoires qu’ils contiennent, mes tableaux sont porteurs d’une forme de contemplation. – Yann Quéméneur

