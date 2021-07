La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400, La Charité-sur-Loire Exposition de Yann Pandariès : Les Petits Métiers La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: 58400

La Charité-sur-Loire

Exposition de Yann Pandariès : Les Petits Métiers La Charité-sur-Loire, 2 août 2021-2 août 2021, La Charité-sur-Loire. Exposition de Yann Pandariès : Les Petits Métiers 2021-08-02 – 2021-08-29 Office de Tourisme 5, place Sainte-Croix

La Charité-sur-Loire 58400 Yann Pendariès est photographe professionnel indépendant depuis plus de 15 ans. Inspirée par l’amour de la photographie humaniste d’après guerre, et mettant à profit ses talents de manipulateur numérique, la dernière de ses séries de photographies artistiques s’appelle « Les tout petits métiers ». Dans celle-ci, il se met en scène comme le protagoniste principal d’une myriade de petits métiers imaginaires : repêcheur de pépins, gonfleur de citrouilles ou encore leveur de soleil.

www.photographie-art.com

yannphotographe@gmail.com

www.photographie-art.com

yannphotographe@gmail.com

tel 06-70-11-34-13 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

