Exposition de Yann Lefrançois, 22 août 2022, .

Exposition de Yann Lefrançois

2022-08-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 19:00:00

Artiste peintre professionnel depuis plus de 50 ans, Yann Lefrançois a acquis sa notoriété avec ses peintures à l’huile consacrées au Mont Saint-Michel et aux rivages de sa célèbre baie. Longtemps installée en bordure du Couesnon, à proximité du rocher, sa galerie a reçu la visite des touristes de toutes nationalités et ses tableaux sont maintenant diffusés aux quatre coins de la planète.

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 14h00 à 19h00.

E-mail : lefrancois_jean-claude@orange.fr

Gratuit.

