du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022

Sur le thème de l’amour, écrivez un poème, un témoignage, une simple phrase parlant d’amour… Ou bien, recopiez un extrait d’un roman, un poème qui vous a touché. **Toutes les œuvres seront exposées dans la médiathèque du samedi 8 au samedi 22 janvier**. Pour celles et ceux qui voudraient tenter l’expérience, vous pouvez vous inscrire à la lecture déambulatoire du samedi 22 janvier pour venir lire votre texte. A nous transmettre sur une belle feuille A4 ou A5, illustrée ou non selon votre choix.

Textes à déposer à la médiathèque jusqu’au mercredi 6 janvier

Médiathèque de Mordelles 85 avenue du maréchal Leclerc 35310 Mordelles

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T21:00:00

