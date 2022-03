Exposition de voitures et motos anciennes Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Exposition de voitures et motos anciennes Beaussais-sur-Mer, 20 mars 2022, Beaussais-sur-Mer. Exposition de voitures et motos anciennes Beaussais-sur-Mer

2022-03-20 11:00:00 – 2022-03-20 12:30:00

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Les Vieilles Mécaniques de Côtes d’Émeraude LVMCE22 organisent chaque 3ème dimanche matin du mois une exposition de voitures et motos anciennes. Thème du mois : autos et motos entre 1960 et 1970. Dimanche 20 mars 2022 – Place de la nuit du 6 août 1944 jflefebvre1017@gmail.com Les Vieilles Mécaniques de Côtes d’Émeraude LVMCE22 organisent chaque 3ème dimanche matin du mois une exposition de voitures et motos anciennes. Thème du mois : autos et motos entre 1960 et 1970. Dimanche 20 mars 2022 – Place de la nuit du 6 août 1944 Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Exposition de voitures et motos anciennes Beaussais-sur-Mer 2022-03-20 was last modified: by Exposition de voitures et motos anciennes Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 20 mars 2022 Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor