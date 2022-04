EXPOSITION DE VOITURES D’ÉPOQUE DES 80’S À AUJOURD’HUI Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

2022-05-15 11:00:00 – 17:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Vosges Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Exposition de voitures d’époque des années 80 à aujourd’hui.

En partenariat avec la V.A.L. Ajolaises.

De 11h00 à 17h00 sur le parking du Casino.

Baptêmes offert* de 14h00 à 17h00

À découvrir : Alpine, Mustang, Porsche, Austin… *Dans la limite des places disponibles. +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

