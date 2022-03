EXPOSITION DE VOITURES DE COLLECTION “ÇA ROULE À MAZÉ” Mazé-Milon, 12 juin 2022, Mazé-Milon.

EXPOSITION DE VOITURES DE COLLECTION “ÇA ROULE À MAZÉ” Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 Mazé Château de Montgeoffroy

Mazé-Milon Maine-et-Loire

EUR 2.5 Depuis 20 ans, cette manifestation a pour but de rassembler des voitures et motos de collection pour les faire revivre auprès du grand public, dans le cadre exceptionnel du Château de Montgeoffroy,

Cette journée est une occasion extraordinaire pour les visiteurs amoureux des belles mécaniques rutilantes de côtoyer les collectionneurs passionnés.

Plus de 300 véhicules sont attendus, dont une trentaine de Citroën rares ou d’exception.

Les voitures arrivent sur le site entre 8h30 à 9h.

Une partie d’entre elles s’absentent entre 10 h et 12h pour une balade de quelques km.

L’après-midi, toutes les voitures sont de retour dans le parc du château de Montgeoffroy, où des animations sont prévues : musique, spectacle, buvette, jeux pour les enfants… et le tirage de la tombola à 18h.

Des parkings sont prévus et un petit train assure la liaison entre le château et les parkings.

Pour ceux qui désirent se rendre sur place à bord d’une voiture de plus de 30 ans, l’entrée est gratuite pour le chauffeur et la voiture peut se joindre à l’exposition dans l’après-midi.

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire à toute la journée avec un véhicule de collection, l’inscription est à 25€ pour le véhicule, une plaque de rallye et deux repas adultes (inscriptions sur https://www.carouleamaze.fr/)

Les entrées pour les piétons sont à prendre sur place le jour même. Une entrée à 2,50 euros donne

L’entrée est vendue 2,50 euros : le ticket donne accès à toute la manifestation toute la journée, et il donne droit à un billet de tombola, dont le gros lot est une 2 CV Citroën reconstruite à neuf.

Exposition de voitures de collection “Ça roule à Mazé”

+33 2 41 80 60 19

