Exposition de voitures anciennes- vide grenier Saint-Ouen-du-Breuil Saint-Ouen-du-Breuil Catégories d’évènement: Saint-Ouen-du-Breuil

Seine-Maritime

Exposition de voitures anciennes- vide grenier Saint-Ouen-du-Breuil, 29 mai 2022, Saint-Ouen-du-Breuil. Exposition de voitures anciennes- vide grenier Saint-Ouen-du-Breuil

2022-05-29 08:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime Le comité des fêtes vous convie à un rassemblement de voitures anciennes, une exposition de miniatures et un vide-greniers !

Exposants foire à tout : 3€ le mètre linéaire

Restauration sur place Saint-Ouen-du-Breuil

