Exposition de voitures anciennes Restaurant Le Kerisnel Saint-Pol-de-Léon Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Exposition de voitures anciennes Restaurant Le Kerisnel, 12 mars 2023, Saint-Pol-de-Léon . Exposition de voitures anciennes Kerisnel Restaurant Le Kerisnel Saint-Pol-de-Léon Finistère Restaurant Le Kerisnel Kerisnel

2023-03-12 – 2023-03-12

Restaurant Le Kerisnel Kerisnel

Saint-Pol-de-Léon

Finistère Par l’association ARSA (Auto Rétro Sport d’Armorique), le grand rendez-vous des passionnés de belles mécaniques. Exposition de voitures anciennes de collection, voitures de sport, d’exception, GT, youngtimers, camionnettes, camions, tracteurs routiers… De 10 h à 13 h, gratuit, espace accueil, café de bienvenue aux participants, renseignements sur les activités du club… Les inscriptions à la 14e Ronde Armoricaine qui se déroulera le dimanche 18 juin au départ de Kerisnel seront enregistrées. Des renseignements sur les sessions de maniabilité automobile et sur les sorties seront également donnés. Un parcours de démonstration de maniabilité automobile sera installé sur le site. Possibilité de déjeuner sur place. arsa29@orange.fr Restaurant Le Kerisnel Kerisnel Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Saint-Pol-de-Léon Finistère Restaurant Le Kerisnel Kerisnel Ville Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère Lieu Ville Restaurant Le Kerisnel Kerisnel Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon /

Exposition de voitures anciennes Restaurant Le Kerisnel 2023-03-12 was last modified: by Exposition de voitures anciennes Restaurant Le Kerisnel Saint-Pol-de-Léon 12 mars 2023 finistère Kerisnel Restaurant Le Kerisnel Saint-Pol-de-Léon Finistère Restaurant Le Kerisnel Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère