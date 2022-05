Exposition de voitures anciennes – Rallye international du Pays de Fougères Tréguier, 20 mai 2022, Tréguier.

Exposition de voitures anciennes – Rallye international du Pays de Fougères Tréguier

2022-05-20 11:00:00 – 2022-05-20 14:00:00

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Exposition de près de 140 voitures anciennes avant le départ du rallye.

L’association Automobile et Patrimoine du Pays de Fougères (APPF) est née en 1997. Son objectif est de faire découvrir à des amoureux de l’automobile ancienne, français et étrangers, le riche patrimoine historique, architectural, musical, culturel et … gastronomique de nos régions, souvent trop méconnu.

Chaque année, le parcours du rallye est ré-imaginé dans un rayon de 150 kilomètres autour du site central de Fougères, afin d’offrir de nouvelles découvertes aux nombreux fidèles de la manifestation.

prkconseil@free.fr +33 1 39 75 71 49 http://www.rallye-fougeres.org/

Tréguier

