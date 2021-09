Plombières-les-Bains Promenade des Dames Plombières-les-Bains, Vosges Exposition de voitures anciennes Promenade des Dames Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

L’association Valajolaises vous présente des voitures de collection des années 1955 à 1990. L’exposition sera représentée, le matin, sur la Promenade des Dames et, le soir, sur le Parking du Casino. Promenade des Dames 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T22:00:00

