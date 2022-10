Exposition de voitures anciennes Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Maillane Exposition de voitures anciennes de la fin du XIXème siècle, organisée par le groupe « La farandole des ancêtres » au Centre Frédéric Mistral. Exposition de voitures anciennes au Centre Frédéric Mistral. ot-culture@mairiemaillane.fr +33 4 32 61 93 86 Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane

