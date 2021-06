Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine, Essonne Exposition de voitures anciennes et de collection Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine Catégories d’évènement: Bouray-sur-Juine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Mesnil Voysin

Exposition de voitures anciennes et de collection : Plus d’une quinzaine de marques représentée par plus de cinquante voitures si le temps s’y prête. Certains exposants peuvent proposer des baptêmes. Les possesseurs de véhicules de collection peuvent passer nous voir, ils seront les bienvenus ! Le parc peut acceuillir plus de 200 voitures. Exposition de voitures anciennes et de collection Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

