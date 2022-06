Exposition de voitures anciennes Bennwihr Bennwihr Catégories d’évènement: 68630

Bennwihr

Exposition de voitures anciennes Bennwihr, 14 juillet 2022, Bennwihr.

2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 17:00:00

Bennwihr 68630 Venez profiter d’une exposition gratuite de voitures anciennes de 1900 à 1985 au centre de Bennwihr. Venez profiter d’une exposition gratuite de voitures anciennes et d’exception tout au long de la journée. +33 9 52 51 85 13 Venez profiter d’une exposition gratuite de voitures anciennes de 1900 à 1985 au centre de Bennwihr. Bennwihr

