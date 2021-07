Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES À SAINT GEORGES DU BOIS Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

2021-07-03 – 2021-07-04 Saint Georges du Bois Les Blanches

Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire

Présence d’artistes/Créateurs/Artisans sur place : tailleur de pierre, artiste graffiti, art singulier / photographe, créatrice d’objet oublié revisité, créatrice de bijous, création vinyle, cartonnage, couture zéro déchet, sculpture sur métal, artiste peintre

Animations, jeu de l’oie grandeur nature et atelier art plastique

Vous aurez également l’occasion de vous restaurer sur place si vous le souhaitez !

lerdvdesblanches@gmail.com

Entrée libre, au chapeau dernière mise à jour : 2021-06-21 par

