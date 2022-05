Exposition de voitures anciennes

2022-09-11 – 2022-09-11 Le club Auto Rétro du Seignanx exhibera ses véhicules âgés de plus de 40 ans plusieurs dimanches dans l’année, de 10h à 12h30 sur le parking de Super U de Saint-Martin-de-Seignanx.

Prochaine date :

Dimanche 09 octobre 2022

