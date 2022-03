Exposition de vitraux à Illiers-Combray jusque fin mars 2022 Ancien magasin Germond Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Exposition de vitraux à Illiers-Combray jusque fin mars 2022

Ancien magasin Germond, 1 mars 2022, Illiers-Combray.

du mardi 1 mars au mercredi 30 mars

### L’artiste vitrailliste **Arnaud Poulen** expose jusqu’à fin mars 2022 dans les vitrines de l’ancienne boutique Germond à Illiers-Combray _**Exposition visible 7j7 24h24**_ _**2 rue Philebert Poulain 28120 Illiers Combray**_ . **Une nouvelle exposition préparée par Danièle Germond !** . **Présentation de l’artiste** Arnaud , en reconversion professionnelle obtient son cap arts et techniques du verre ,vitrailliste ,il y a deux ans ,puis s’installe comme artisan. C’est un passionné d’art et en particulier par l’histoire médiévale. Toujours à la recherche de nouvelles techniques il travaille en collaboration avec les vitraillistes chartrains. Arnaud Poulen expose régulièrement à la galerie du vitrail et la galerie de St Fulbert à Chartres. Son envie de partager ses créations va le mener sur les marchés de Vendée cet été. . Pour contacter Arnaud de Chartres, sa page Facebook : [[https://www.facebook.com/lacarno](https://www.facebook.com/lacarno)](https://www.facebook.com/lacarno) son téléphone : 06 21 58 67 67 . . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

