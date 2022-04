Exposition de Vincent Richeux Saint-Germain-d’Esteuil, 12 mai 2022, Saint-Germain-d'Esteuil.

Exposition de Vincent Richeux Rue du Bourg Château Castera Saint-Germain-d'Esteuil

2022-05-12 – 2022-09-01 Rue du Bourg Château Castera

EUR 0 Le Château Castera accueillera l’exposition de l’artiste peintre Vincent Richeux, de mai à septembre.

Autodidacte, il se consacre entièrement à la peinture depuis 20 ans et tire son inspiration du monde animal et de la pop culture de son enfance. Son travail est un subtil mélange de peinture à l’huile et de bombe aérosol et résolument tourné vers la captation des émotions et des sentiments à travers les regards.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 12 mai à 18h00.

L’exposition est visible aux heures d’ouverture du château

