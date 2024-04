Exposition de Vieilles Voitures SACAR Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, dimanche 14 avril 2024.

Exposition de Vieilles Voitures SACAR Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Dimanche 14 avril le SACAR Sainte Alauzie Club Auto Retro exposera une cinquantaine de voitures de collection et d’exception devant la Mairie et la Médiathèque de Castelnau-Montratier. A ce jour nous avons inscrit e.a. une rare Autobianchi Bianchina, AC Cobra, Chevrolet Corvette C4, Ford Mustang, Renault 11 Turbo, Matra Bagheera, Mercedes 190SL, Peugeot 504 Cabriolet, Citroën Traction Avant Cabriolet, 2CV, DS et SM, Panhard PL17 Tigre. Elles seront exposées sous un soleil radieux comme il fait toujours beau à Castelnau!

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 12:00:00

SACAR 1 place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie sacarlot@hotmail.com

L’événement Exposition de Vieilles Voitures Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2024-04-09 par OT CVL Castelnau-Montratier