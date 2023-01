Exposition de Victor Loiselet Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’Évènement: Aube

Aube Ervy-le-Châtel 5 Eur Du 3 février au 31 mars : ERVY LE CHATEL – Exposition de Victor Loiselet, artiste verrier, à la Maison du Vitrail d’Armance. Victor Loiselet réalise des sculptures en 2 et 3 dimensions, en assemblant des verres par de multiples techniques: fusing, thermoformage, travail d’empreintes … Ses sculptures sont soit intégralement en verre soit combinent des morceaux de verre dans une structure métallique ; les tiges de métal formant ainsi comme une esquisse. Tarif exposition temporaire + visite de la Maison du Vitrail : adulte 5 €, enfant 3 €. Contact : +33 (0)3 25 41 47 60 – maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr +33 3 25 41 47 60 OTOA

