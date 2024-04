Exposition de vêtements par Sap’Manie Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, dimanche 15 septembre 2024.

Plongez dans l’univers créatif de Sap’Manie aux Moutiers-en-Retz des vêtements sur mesure, des couleurs vibrantes, et une passion pour la couture.

L’exposition met en lumière les créations uniques de Céline Dautais, fondatrice de Sap’Manie

Un atelier de vêtements

Sap’Manie est un atelier de création et de confection de vêtements prêt-à-porter, d’accessoires, de tissus et de tricot. Cet espace artistique est le fruit d’une passion pour la couture et d’une créativité sans limites. Les créations de Sap’Manie sont un mélange harmonieux de matières, de formes et de couleurs.

Céline puise son inspiration dans la vie quotidienne, les magazines et les éléments qui l’entourent. Ses pièces sont uniques, réalisées avec soin et précision.

Le parcours de Céline

Tout commence par une passion pour la mode et la création. Autodidacte, elle a exploré différentes techniques et a développé son propre style au fil des années. Ses vêtements sont à la fois originaux, confortables et adaptés aux tendances actuelles.

Venez découvrir l’univers de Sap’Manie lors de l’exposition aux Moutiers-en-Retz. Vous serez séduit par la diversité des pièces et l’authenticité de chaque création.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 09:30:00

fin : 2024-09-15 13:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

