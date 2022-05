EXPOSITION DE VÉLO La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

EXPOSITION DE VÉLO La Plaine-sur-Mer, 14 mai 2022
Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

2022-05-14 – 2022-05-14 Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Dans le cadre de la fête du vélo le 21 mai, la médiathèque expose de vieux vélos mis à disposition par un collectionneur plainais. Visible aux horaires d’ouverture EXPOSITION DE VÉLO mediatheque.laplainesurmer@orange.fr +33 2 51 74 81 92 http://mediatheque.laplainesurmer.fr/ Dans le cadre de la fête du vélo le 21 mai, la médiathèque expose de vieux vélos mis à disposition par un collectionneur plainais. Visible aux horaires d’ouverture Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer

