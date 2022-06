Exposition de véhicules d’exception Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: 18700

Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère Le visiteur pourra admirer des voitures anciennes, sportives et de collection. Il sera même invité à choisir son véhicule préféré à l’aide d’un post-it en forme de coeur. Le Rotary Cosne-Sancerre organise un rallye et fera une halte sur le parking du château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère. 35 voitures y seront stationnées et exposées de 11h à 14h

Le parking reste accessible à tous pour venir y admirer les bolides , MG , Triumph , Porsche , Alpine, Mustang , +33 6 13 89 22 84 Le visiteur pourra admirer des voitures anciennes, sportives et de collection. Il sera même invité à choisir son véhicule préféré à l’aide d’un post-it en forme de coeur. Michel Pabiot

