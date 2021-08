Paris Domaine national du Palais-Royal - Centre des monuments nationaux Paris Exposition de véhicules d’époque Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) organisera, dsur le plateau de Bury, une grande exposition regroupant une vingtaine de véhicules d'époque. Le public pourra découvrir, ou redécouvrir, des véhicules anciens emblématiques dans la mémoire collective française. Ils illustreront, pour petits et grands, la surprenante diversité du patrimoine automobile.

Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux
8 rue de Montpensier 75001 Paris
Paris 1er Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00

