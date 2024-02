Exposition de véhicules de collection et de « Supercar » Aérodrome de La Baule-Escoublac 44500 La baule La baule, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche 5 mai, 09h30 Aérodrome de La Baule-Escoublac 44500 La baule Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:30:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:30:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Le grand Rendez-vous de l’aérodrome, 3ème édition

Exposition toute la journée de véhicules de collection (avant 1990 ) et de « Supercar ».

Concours de voitures de plage (gratuit mais sur inscription)

Animations, restaurations, exposants automobile

Aérodrome de La Baule-Escoublac 44500 La baule Aérodrome de La Baule-Escoublac 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 91 50 15 »}, {« type »: « email », « value »: « aba44500@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.amicaledesbiellesanciennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-vehicules-de-collection-et-de-supercar-la-baule.html »}]

EXPOSITION FAMILLE