Le centre-ville historique se prête aux expositions de véhicules anciens, autos, motos, militaires (camp US reconstitué dans l’arboretum) répartis par clubs ou époques. Nombre de participants ajoutent une touche vintage en adoptant une tenue qui fait référence a l’époque de leur véhicule En 2019, plus de 300 véhicules de collection s’étaient donnés rendez-vous sur place.

entrée libre sans limitation de places – quelques bancs autour de la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

