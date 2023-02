EXPOSITION DE VÉHICULES DE 1940 Parking de la médiathèque. Florange Catégories d’Évènement: Florange

EXPOSITION DE VÉHICULES DE 1940 Parking de la médiathèque., 26 mars 2023, Florange

Moselle À l’occasion de la manifestation départementale « Moselle annexée 1940-1945 », l’association Fensch Militaria Motor Club proposera une exposition de véhicules de 1940 sur le parking de la médiathèque. hussard14@orange.fr +33 6 68 83 62 72 https://www.fenschmilitaria.com/ DR – Fensch Militaria Motor Club

