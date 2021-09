Antibes Square Jacques Léonetti Alpes-Maritimes, Antibes Exposition de véhicules anciens Square Jacques Léonetti Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Présentation et défilé dans les rues de Juan-les-Pins de 20 véhicules des années 1959 à 1978 et de 10 motos des années 1927 à 1950 par l’Association Passion Automobile de la Trinité qui a reçu le Label Patrimoine Industriel Français et Antibes Rallye Association.

Entrée libre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

