du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine (MAP)

Comme l’année dernière, la MAP accueillera sur son parvis des véhicules de collections prêtés par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (période avant-guerre jusqu’à la fin des années 80). Ces véhicules seront exposés en arc de cercle devant la MAP du vendredi matin au dimanche soir. Le partenariat triennal entre la FFVE et le Ministère de Culture a été signé en février 2020 par Jean-Louis BLANC, le président de la Fédération Française de Véhicules d’Epoque et Franck RIESTER alors Ministre de la Culture. Ce partenariat a pour objectif de montrer aux élus et au public de tous âges que les véhicules d’époque font partie intégrante du patrimoine industriel national au même titre que le patrimoine bâti.

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine (MAP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-le-Pont

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

