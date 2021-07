Le Coteau Ancienne station service N7 Le Coteau (42120) Le Coteau, Loire Exposition de véhicules anciens dans une station-service en cours de restauration. Ancienne station service N7 Le Coteau (42120) Le Coteau Catégories d’évènement: Le Coteau

Ancienne station service N7 Le Coteau (42120), le dimanche 19 septembre à 08:00

Vous êtes invités à venir découvrir cette station-service, en même temps que quelques véhicules de collection et une exposition photos d’anciennes stations services sur le tronçon Lapalisse Feurs de la route bleue. Exposition de véhicules anciens et de photos sur le site d’une ancienne station-service abandonnée en bordure de la Nationale 7 à la sortie du Coteau. Ancienne station service N7 Le Coteau (42120) Rhône Alpes, Loire, Le Coteau 42120 Le Coteau Loire

