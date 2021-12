Villeurbanne URDLA Métropole de Lyon, Villeurbanne Exposition de Valère Novarina URDLA Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition de Valère Novarina URDLA, 13 janvier 2022, Villeurbanne. Exposition de Valère Novarina

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 11 mars 2022 à URDLA

À l’occasion de la mise en scène par Jean Bellorini de sa pièce [_Le Jeu des Ombres_ au TNP](https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/le-jeu-des-ombres/), Valère Novarina, qui développe une pratique plastique aux côtés de son écriture théâtrale, réalise des lithographies à URDLA qui, augmentées d’une sélection de peintures, font l’objet d’une exposition monographique. À l’occasion de la mise en scène par Jean Bellorini de sa pièce Le Jeu des Ombres, Valère Novarina réalise des lithographies à URDLA qui, augmentées de peintures, font l’objet d’une exposition. URDLA 207, rue Francis-de-Pressensé, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-18T10:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu URDLA Adresse 207, rue Francis-de-Pressensé, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville URDLA Villeurbanne