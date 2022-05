Exposition de trois artistes à la Poudrière Blaye, 4 juin 2022, Blaye.

Exposition de trois artistes à la Poudrière Salle de Poudrière Allée de la Poudrières Blaye

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 Salle de Poudrière Allée de la Poudrières

Blaye 33390

EUR Exposition de trois artistes peintres et plasticiens:

Juan Martinez: Ses œuvres sont marquées par l’intensité des couleurs vives et saturées . Son style est particulièrement abstrait voire semi abstrait dans certaines compositions de paysages atmosphériques. Il essaye de véhiculer des idées émotionnelles tout en cherchant une connectivité dans la composition .

Annabelle Bout d’Papiers: Artiste collagiste plasticienne – Recyclage artistique.

Dans un univers d’inspiration Pop Culture, BD, Rétro, Surréaliste, elle mele et entremele des univers. Du rêve, des délires, des souvenirs, des émotions, des images cultes, et des moments vie.

Marina Desportes: elle s’exprima fortement en peinture lors d’un déclic artistique avec un peintre connu: “Monet et ses nymphéas”, qui fut pour elle une révélation.

©Juan Martinez

Salle de Poudrière Allée de la Poudrières Blaye

