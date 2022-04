EXPOSITION DE TRAVAUX SUR VERRE PAR FRANCOISE COESLIER, 15 août 2022, .

EXPOSITION DE TRAVAUX SUR VERRE PAR FRANCOISE COESLIER

2022-08-15 – 2022-08-15

“Jouer avec les transparences et la lumière me passionne. En recherche d’harmonie pour chacune de mes créations, dans les couleurs, les contrastes mat-brillant, mais également en y intégrant d’autres éléments. Mon inspiration vient souvent de la nature, de la mer, de voyages ou d’un regard plus abstrait. Par mon travail, je souhaite offrir des émotions, des envies de beauté, de douceur, de calme et de bien-être. Le verre offre ses reflets librement, naturellement, trouve sa place et cette création devient votre décor, votre environnement.

Souvent votre achat naît d’un coup de cœur, d’une envie.

Pour une commande je peux me déplacer à votre domicile et vous aider dans vos choix, créer des aquarelles pour mieux vous guider et réalise en verre votre souhait.

Le verre chante dans la lumière, ses couleurs animent nos maisons et nos sens.”

Exposition artistique sur verre par Françoise COESLIER.

“Jouer avec les transparences et la lumière me passionne. En recherche d’harmonie pour chacune de mes créations, dans les couleurs, les contrastes mat-brillant, mais également en y intégrant d’autres éléments. Mon inspiration vient souvent de la nature, de la mer, de voyages ou d’un regard plus abstrait. Par mon travail, je souhaite offrir des émotions, des envies de beauté, de douceur, de calme et de bien-être. Le verre offre ses reflets librement, naturellement, trouve sa place et cette création devient votre décor, votre environnement.

Souvent votre achat naît d’un coup de cœur, d’une envie.

Pour une commande je peux me déplacer à votre domicile et vous aider dans vos choix, créer des aquarelles pour mieux vous guider et réalise en verre votre souhait.

Le verre chante dans la lumière, ses couleurs animent nos maisons et nos sens.”

dernière mise à jour : 2022-04-22 par