Nuit des musées Exposition de travaux d’élèves : Herbiers Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre

Dans la cuisine et le réfectoire de l’abbaye, les élèves d’arts appliqués du Lycée Bossuet de Condom présentent leurs réalisations autour des Herbiers

20 élèves de 2nde en option Culture et Création Design ont travaillé le graphisme des plantes adventices cueillies dans le lycée mais aussi la reliure et la mise en page pour aboutir à des leporellos tandis que les 20 autres élèves de 1ère STD2A ont réalisé des carnets de croquis à partir de l’observation de feuilles d’arbres.

Ils ont tous participé à la conception de leur exposition, en particulier en fabriquant aussi les supports (pupitre, lutrin…) en classe de 1ère avec Mme Bélard et M. Caille, enseignants. Projet coordonné par Marielle Agostini, référente culture, enseignante chargée de mission CDPM32/DAAC Ac-Toulouse.

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

Gratuit à partir de 18h

Free from 18 h Free entry Saturday 14 May, 14:00

Based(Established) in 1151 in the valley of Baïse, benefiting from an exceptional executive(frame), the abbey cistercienne of Flaran (12th – 18th century) one of the southwest best preserving of France (classified as “Historic Monument”) is.

20 estudiantes de 2º grado optativo de Cultura y Diseño Creativo trabajaron en el diseño gráfico de las plantas adventicias recogidas en la escuela secundaria, así como encuadernación y diseño para llegar a Leporellos, mientras que los otros 20 estudiantes de 1ª STD2A realizaron cuadernos de dibujo en desde la observación de las hojas de los árboles. Todos ellos han participado en el diseño de su exposición, en particular fabricando también los soportes (atril, atril…) en el primer grado con la señora Bélard y el Sr. Caille, profesores. Proyecto coordinado por Marielle Agostini, referente cultural, profesora encargada de misión CDPM32/DAAC Ac-Toulouse.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 14:00

Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur Baïse 32310 Valence-sur-Baïse Occitanie