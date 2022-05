Exposition de toiles, pastels et trompe l’oeil Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleudihen-sur-Rance

Exposition de toiles, pastels et trompe l’oeil Pleudihen-sur-Rance, 2 mai 2022, Pleudihen-sur-Rance. Exposition de toiles, pastels et trompe l’oeil Rue des Camélias Centre culturel/bibliothèque Pleudihen-sur-Rance

2022-05-02 – 2022-05-28 Rue des Camélias Centre culturel/bibliothèque

Pleudihen-sur-Rance Côtes d’Armor Venez découvrir le travail de Joëlle LERIN, artiste peintre décoratrice. “Je crée et réalise des décors d’ambiance, des panoramiques, fresques en trompe-l’oeil, imitation de matière (bois, marbre…), toiles à l’huile, à l’acrylique, au pastel. Mon atelier se trouve à Corseul” Joëlle Lerin Venez rencontrer Joëlle LERIN le samedi 14 mai, de 11h à 12h Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque – Entrée libre :

Lundi : de 14h à 18h ; mardi : de 9h à 12h30 ; mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; jeudi : de 14h à 17h30, vendredi : de 10h à 12h30 ; samedi : de 9h à 12h30. Rue des Camélias Centre culturel/bibliothèque Pleudihen-sur-Rance

