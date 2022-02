Exposition de Thierry-Loïc Boussard Issoudun Issoudun, 12 février 2022, IssoudunIssoudun.

Exposition de Thierry-Loïc Boussard Issoudun Issoudun

2022-02-12 10:00:00 – 2022-04-30 12:00:00

Issoudun Indre Issoudun Indre

BP 150 Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Qu’il s’agisse de maisons, de cyclistes, de paysages, l’artiste dit pouvoir « tout peindre ». Les sujets qu’il choisit sont en réalité un prétexte à regarder et à cerner notre environnement. Il a développé en toute liberté et à l’écart des influences un travail à partir de l’abstraction vers une figuration de formes, poursuivant des séries de thèmes ou de sujets jusqu’à leur épure en peinture.

Le cabinet d’arts graphiques déploie cette année la collection « CAHIER », une revue semestrielle réalisée entre 1976 et 1981 par un collectif d’artistes à l’initiative de T.L. Boussard. Les couvertures et les multiples planches originales sont dépourvues de texte afin de privilégier la contemplation personnelle.

L’exposition présente 35 peintures et dessins de Thierry-Loïc Boussard (1950-2012). Artiste proche du mouvement artistique Support-Surface mais également admiratif de l’abstraction américaine, Thierry-Loïc Boussard a travaillé à l’écart des modes et des mondanités, dans son atelier de Prunay.

musee@issoudun.fr +33 2 54 21 01 76 https://www.museeissoudun.tv/

Qu’il s’agisse de maisons, de cyclistes, de paysages, l’artiste dit pouvoir « tout peindre ». Les sujets qu’il choisit sont en réalité un prétexte à regarder et à cerner notre environnement. Il a développé en toute liberté et à l’écart des influences un travail à partir de l’abstraction vers une figuration de formes, poursuivant des séries de thèmes ou de sujets jusqu’à leur épure en peinture.

Le cabinet d’arts graphiques déploie cette année la collection « CAHIER », une revue semestrielle réalisée entre 1976 et 1981 par un collectif d’artistes à l’initiative de T.L. Boussard. Les couvertures et les multiples planches originales sont dépourvues de texte afin de privilégier la contemplation personnelle.

© Collection Bibliothèque municipale de Bourges – Don Nicole Boussard 2019

Issoudun Issoudun

dernière mise à jour : 2022-02-03 par